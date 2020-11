Kommentar: Ein gestaffelter Schulbeginn ist sinnvoll.

Düsseldorf Auch an den Schulen steigen die Infektionszahlen. Um möglichst lange den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, müssen neue Lösungen her - und zwar ohne Zeitverzug.

Lange hieß es, die Schulen seien keine Treiber des Infektionsgeschehens. Das mag richtig sein, ist aber in der jetzigen Situation völlig unerheblich. Fest steht, dass eben auch in Schulen die Zahl der infizierten Lehrer und Kinder steigt, wenn das Virus sich insgesamt rasant verbreitet. An 13 Prozent der Schulen in NRW fand nach Angaben des Bildungsministeriums zuletzt schon kein regulärer Präsenzunterricht mehr statt, weil sie teilweise oder ganz schließen mussten. In der Vorwoche waren es erst rund zwei Prozent.