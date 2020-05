Kommentar : Schulen brauchen Planungssicherheit

Kinder auf Absand in Zeiten von Corona. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Meinung Düsseldorf Die Schulen in NRW haben die Pandemie gut im Griff. Lediglich rund 280 Schüler und Lehrer befinden sich derzeit in Quarantäne. Das ist wenig. Dennoch müssen dringend neue Konzepte her, die dem Schulalltag in Corona-Zeiten standhalten.

Es sieht so aus, dass die massiven Sicherheitsmaßnahmen gegriffen haben, die zum Schutz vor dem Coronavirus an den Schulen in Nordrhein-Westfalen getroffen worden sind. Rund 280 Schüler und Lehrer befinden sich derzeit in Quarantäne – nur, muss man sagen. Denn angesichts von landesweit rund 2,4 Millionen Schülern und rund 200.000 Lehrern ist das eine verschwindend geringe Zahl, auch wenn natürlich jeder Fall einer zu viel ist.

Allzu lange – und schon gar nicht dauerhaft – werden die strengen Hygienevorschriften jedoch nicht mehr einzuhalten sein. Schon jetzt verlangen sie Schülern und Lehrern sehr viel ab. Unterricht am Nachmittag von 16 bis 18 Uhr, zu wenige Lehrer, löchrige und häufig kurzfristig geänderte Stundenpläne sowie fehlende Räumlichkeiten sind Alltag geworden an den Schulen. Hinzu kommt, dass es berufstätigen Eltern so an Planungssicherheit fehlt, weil sie nicht wissen, ob und wann ihr Kind in die Schule kann.