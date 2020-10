Kommentar : Bei Belüftungsgeräten zu lange gezögert

Düsseldorf Erst vorige Woche kündigte die NRW-Landesregierung ein 50-Millionen-Sonderprogramm für mobile Belüfter in Schulen an. Dabei ist spätestens seit Ende August klar, wie entscheidend die Geräte zur Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts im Winter sind.

Schlechtes oder gar kein Wlan, Lehrer und Schüler ohne Laptops, Klassenzimmer und Sporthallen ohne ausreichende Belüftung - das ist kurz umrissen die Situation in vielen nordrhein-westfälischen Schulen nach den Herbstferien . Nun war zwar nicht zu erwarten, dass sich alle Versäumnisse der Vergangenheit insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung in kurzer Zeit aufholen lassen.

In mancher Hinsicht aber lässt das Tempo der Landesregierung deutlich zu wünschen übrig. Zum Beispiel bei der Ausstattung von Klassenzimmern und Sporthallen mit mobilen Belüftungsgeräten. Spätestens seit Ende August ist klar, dass entsprechende Geräte mit Virenfiltern in den Wintermonaten entscheidend sein können, um den Schulbetrieb in Corona-Zeiten aufrecht zu erhalten. Die wissenschaftlichen Studien zur Wirksamkeit lagen vor, die Geräte waren am Markt verfügbar. Dennoch verstrichen zwei wertvolle Monate, bis sich die Landesregierung entschloss, ein Sonderprogramm dafür aufzulegen.