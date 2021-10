Kommentar : Artenschutz duldet keinen Aufschub

Düsseldorf Der Artenschwund schreitet schnell voran - oft mit unumkehrbaren Folgen. Ähnlich wie beim Klimawandel sind längst wirksame Gegenmaßnahmen gefragt. Doch manchmal geht es sogar in die falsche Richtung.

Auf Landesebene sieht es in NRW nicht viel besser aus. Hier geht die Entwicklung teilweise sogar in die falsche Richtung. Obergrenzen für den Flächenverbrauch gibt es nicht mehr - entsprechende Vorgaben der rot-grünen Vorgängerregierung werden rückgängig gemacht. Schon jetzt ist Nordrhein-Westfalen das Flächenland mit dem höchsten Anteil an versiegelten Böden. Wie wichtig es ist, dass Wasser versickern kann, hat die Flutkatastrophe gezeigt.