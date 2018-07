Kolumne zur Bildungspolitik: Das große Nullsummenspiel

Eine behinderte Schülerin sitzt in ihrem Rollstuhl im Klassenraum einer Schule in Hannover (Symbolbild). Foto: dpa/Holger Hollemann

Düsseldorf Warum gab es eigentlich nie eine Massenbewegung für bessere Inklusion?

Vergangene Woche war hier die Rede von der Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit in NRW. Bei Twitter entstand daraus eine kleine Leserdiskussion, die auf die Frage hinauslief: Hätten die Politiker nicht besser das viele Geld statt in G 9 in die Inklusion gesteckt, also den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Handicap?