Kolumne Hier in NRW : Vom Wert kritischer Berichte

Düsseldorf Pressespiegel sind mehr als bloße Aneinanderreihungen von Zeitungsartikeln.

Pressespiegel sind eine interessante Lektüre. Nicht nur, weil sie zusammenfassen, was an einem bestimmten Tag über bestimmte Themen geschrieben wurde. Noch viel interessanter an Pressespiegeln ist das, was sie über ihre Auftraggeber aussagen.