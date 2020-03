Kolumne „Hier in NRW“ : Vom Wert der Kritik

Meinung Düsseldorf Gerade in Krisenzeiten ist konstruktive Oppositionsarbeit von großer Bedeutung.

Im Landtag ereignete sich vor wenigen Tagen Erstaunliches. Die SPD äußerte in einer langen Debatte als einzige Oppositionsfraktion deutliche Kritik am Corona-Krisenmanagement der Landesregierung: Ob es nicht vorhersehbar gewesen sei, dass Atemschutzmasken und entsprechende Schutzkleidung in größerer Zahl gebraucht würden, lautete etwa eine Frage an die Landesregierung. Auch die desolaten hygienischen Zustände in Schultoiletten wurden thematisiert. Keine unberechtigten Fragen, wie es scheint. Grüne und AfD hielten sich hingegen bedeckt.