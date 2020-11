Kolumne: Hier in NRW : Unverdiente Staatshilfe

Kolumne: Hier in NRW

Manager wirtschafteten Thyssenkrupp herunter - nun soll es das Land richten. Mindestens fünf Milliarden Euro von EU, Bund und Land sind im Gespräch, um den kriselnden Stahlkonzern zu stützen.

Das Wort „systemrelevant“ hat eine eigenartige Karriere gemacht. Während der Finanzkrise 2008 wurden Banken so bezeichnet, die nicht pleitegehen durften, weil sonst womöglich das globale Finanzsystem ins Wanken geraten wäre. In der Corona-Krise gelten Berufe als „systemrelevant“, ohne die eine Gesellschaft ins Wanken geraten kann. Und jetzt soll dies auch für Thyssenkrupp gelten, so NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).