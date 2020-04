Kolumne „Hier in NRW“ : Keine Erholung für Mütter

Düsseldorf Zahlreichen Mutter-Kind-Kliniken droht wegen der Corona-Krise das Aus.

Gelegentlich war schon die Rede davon, dass vor allem Frauen in dieser Krise systemrelevant sind. In NRW-Krankenhäusern arbeiten zum Beispiel über 221.000 Menschen in Pflegeberufen - mehr als 175.000 davon sind dem Statistischen Landesamt zufolge Frauen. In den Kitas in NRW liegt der Anteil der Erzieherinnen bei 96 Prozent. Ohne deren Einsatz bei der Betreuung von Kindern systemrelevanter Eltern sähe es nicht nur in den Krankenhäusern äußerst mau aus. Ähnliches gilt für Kassiererinnen und Regaleinräumerinnen in Supermärkten. Oder, wie es die Kanzlerin sagte: „Wer in diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt oder Regale befüllt, der macht einen der schwersten Jobs, die es zurzeit gibt. Danke, dass Sie da sind für Ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am Laufen halten.“