Kolumne „Hier in NRW“ : Flächenfraß stoppen

Das Land bebaut immer neue Gebiete. Dabei gibt es genug Industriebrachen.

Wenn NRW etwas im Überfluss hat, dann sind es Industriebrachen. Flächen, auf denen teils seit Jahrhunderten die Schwer- oder die Chemieindustrie produziert. Manche dieser Gebiete nutzen die Unternehmen nur deshalb weiter, weil der Boden so verseucht ist, dass eine Generalsanierung zu teuer wäre. Gleichzeitig aber fehlt in NRW mancherorts Platz für Gewerbeansiedlungen oder Wohngebiete.

Dieses Dilemma löst die schwarz-gelbe Landesregierung nun so: Sie verändert den Landesentwicklungsplan. Bisher dürfen in NRW jeden Tag maximal fünf Hektar Grünland, das entspricht etwa fünf Fußballfeldern, neu mit Gebäuden oder Straßen bebaut werden. Diese Höchstgrenze für die Flächenversiegelung soll künftig entfallen. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) zufolge erwies sich die Obergrenze als ungeeignetes Instrument. Er will vor allem in ländlichen Regionen wie dem Münsterland oder Ost-Westfalen Anreize für Neuansiedlungen zu schaffen.