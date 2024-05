Kohleausstieg im Rheinischen Revier SPD wirft Landesregierung Faulheit beim Strukturwandel vor

Von 14,8 Milliarden Euro Fördermitteln, die zur Verfügung stehen, seien bislang 1,5 Milliarden Euro ausgegeben. Rund 11,5 Milliarden seien gebunden – allerdings in unfertigen Projekten, „bei denen wir zum Teil noch nicht wissen, ob es überhaupt weitergeht“, so Lena Teschlade, Sprecherin der SPD-Fraktion fürs Rheinische Revier. „Ein Großteil der Projekte hängt seit Jahren in der Bewilligungsschleife fest“, kritisierte sie. Am Ende könnte sich herausstellen, dass viele gar nicht unterstützt würden. Es sei Aufgabe des Landes, das zu steuern. „Wir haben nur noch sechs Jahre bis zum Kohleausstieg“, beklagte Teschlade, „und wir haben so viele Projekte, die komplett liegengelassen werden und wo die Antragsteller überhaupt nicht weiterkommen.“