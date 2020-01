Erstochener Beamter in Köln : Behörde soll Einweisung von Kölner Messerstecher monatelang verschleppt haben

Düsseldorf/Köln Der Tod eines Kölner Kommunalbeamten hätte nach Ansicht der NRW-SPD verhindert werden können. Daher fordert die Fraktion nun den Rücktritt von Justizminister Peter Biesenbach. Es habe deutliche Warnungen vor dem Täter gegeben. Biesenbach wies die Vorwürfe zurück.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Kölner Kommunalbeamten hat die SPD den Rücktritt von NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) gefordert. Es handele sich um einen weiteren Fall von Staatsversagen. „Dieser Mann hätte nicht sterben müssen und nicht sterben dürfen“, sagte SPD-Fraktionsvize Sven Wolf am Mittwoch in Düsseldorf.

Der Getötete (47) und seine Kollegin hätten nichts von der Gefährlichkeit des Schuldners (60) gewusst, obwohl sie die Kosten eines früheren Gewaltausbruchs des Schuldners eintreiben sollten. „Man hat die Beamten leider buchstäblich ins Messer laufen lassen.“ Der Fall erinnere an die Angriffe auf Gerichtsvollzieher im Ruhrgebiet. Die Landesregierung sei seither untätig geblieben. „Passiert ist nichts. Ein Mensch ist tot und der Minister schweigt“, sagte Wolf. „Deswegen muss er gehen.“ Wolf kritisierte, Biesenbach versuche stattdessen in seinem Bericht an den Landtag, das Ausmaß der Fehler zu verbergen.

Die Kölner Staatsanwaltschaft prüft inzwischen in den eigenen Reihen, ob es zu Versäumnissen kam. Es sei ein Dienstaufsichtsverfahren eingeleitet worden, hatte das NRW-Justizministerium in einem am Montag veröffentlichten Bericht an den Rechtsausschuss des Landtags mitgeteilt.