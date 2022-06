Schwarz-grüne Koalition in NRW : Angenehm ideologiefrei

Hendrik Wüst und Mona Neubaur am Donnerstag in Düsseldorf. Foto: dpa/David Young

Meinung CDU und Grüne haben ihr Regierungsprogramm nach zügigen Verhandlungen vorgelegt, nächste Woche startet das neue Landeskabinett. Was von seinen Plänen zu halten ist.

Die beiden künftigen Koalitionspartner haben zügig zueinander gefunden und in kürzester Zeit ihren „Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen“ vorgelegt. Das ist für das Land wichtig, erst recht in diesen Zeiten. Hinter den Kulissen dürfte es hier und da auch mal gekracht haben, überliefert ist davon nichts. CDU und Grüne betonen die Gemeinsamkeiten, Hendrik Wüst und Mona Neubaur scheinen gut miteinander zu können. Auch wer andere Parteien oder gar nicht gewählt hat, kann das anerkennen.

Die Koalitionsvertrag selbst liest sich angenehm ideologiefrei. Die einst erbittert ausgetragenen Konflikte in der Schulpolitik, beim Verkehr, in der Landwirtschaft oder in der inneren Sicherheit sind bis auf Weiteres befriedet. Die 146 Seiten des Koalitionsvertrags legen nichts fest, was sich nicht auch schon in dem zwölfseitigen Sondierungspapier andeutete.