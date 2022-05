Koalitionsverhandlungen für Schwarz-Grün : Diese Politiker verhandeln für die Grünen

Mona Neubaur (M.), Spitzenkandidatin der Grünen, und Mitglieder des Sondierungsteams beim Landesparteirat am vergangenen Sonntag in Essenn. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Die Grünen präsentieren ihr Team für die schwarz-grünen Koalitionsverhandlungen, die an diesem Dienstag beginnen. In 13 Arbeitsgruppen wird um die Themen gerungen.

Kurz vor dem Start der offiziellen Koalitionsverhandlungen für ein schwarz-grünes Regierungsbündnis in Düsseldorf am heutigen Dienstag haben die Grünen ihr Team für die Gespräche vorgestellt. Der Haupverhandlungsrunde gehören die Parteispitze, Mona Neubaur und Felix Banaszak, die Fraktionsspitze, Verena Schäffer und Josefine Paul, sowie der politische Landesgeschäftsführer Raoul Roßbach an.