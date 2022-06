In Koalitionsverhandlungen und im Aufsichtsrat von RWE Power : Fridays for Future sieht Interessenkonflikt bei CDU-Landespolitikerin – Romina Plonsker wehrt sich

Fridays for Future sieht Interessenkonflikt bei CDU-Landespolitikerin – Romina Plonsker wehrt sich

In Koalitionsverhandlungen und im Aufsichtsrat von RWE Power

Düsseldorf Die Landtagsabgeordnete Romina Plonsker sitzt für die CDU in den Koalitionsverhandlungen zum Klimaschutz – und im Aufsichtsrat von RWE Power. Fridays for Future findet das falsch, verbreitet dazu aber eine bedeutende Fehlinformation. Die Politikerin ist um Klarstellung bemüht.

Es gibt neuen Wirbel um die laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grünen. Die Umweltorganisation „Fridays for Future“ fordert, dass sich die CDU-Landtagsabgeordnete Romina Plonsker aus dem Verhandlungsteam zu „Klimaschutz, Energie, Wirtschaft“ zurückzieht, weil sie einen Aufsichtsratsposten bei RWE Power bekleidet.

„Wir machen uns große Sorgen, dass durch die CDU und insbesondere durch die Verhandlungen durch Romina Plonsker wichtige Fortschritte in der Klimapolitik blockiert werden“, sagte Pauline Brünger von Fridays for Future in NRW.