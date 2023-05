Modellregion erlauben oder nicht? Cannabis löst Krach in der NRW-Koalition aus

Und das stößt bei immer mehr Städten in NRW auf Interesse. „Die Bundesstadt Bonn steht dem grundsätzlich positiv gegenüber“, sagte deren Sprecher. Auch die Stadt Düsseldorf schließt eine Beteiligung nicht von vornherein aus: „Für eine fundierte Entscheidung, ob sich die Landeshauptstadt an regionalen Modellvorhaben beteiligt, bedarf es einer klaren Rechtslage“, so die Sprecherin von Düsseldorf. Der Rat der Stadt Köln hat gegen die Stimmen der CDU beschlossen, dass Köln Modellregion für die Abgabe von Cannabis werden soll. In Münster hat unlängst ein Rats-Bündnis aus Grünen, SPD, Volt, der Internationalen Fraktion und der Linken die Stadtverwaltung dazu aufgefordert, sich als Cannabis-Modellregion zu bewerben. Auch Dortmund denkt über eine Bewerbung nach.