Analyse zur Regierungsbildung in NRW : Von der Wahl zum Wirrwarr

Zwei Wahlkämpfer, zwei Wahlsieger und vielleicht zwei Koalitionspartner in NRW: Mona Neubaur (Grüne) und Hendruk Wüst (CDU) Foto: RUEDIGER WOELK / imago

Schwarz-Grün in NRW dürfte das wahrscheinliche Ergebnis der NRW-Landtagswahl sein, obwohl es bestimmt nicht dem Wunsch der Mehrheit der Wählerinnen und Wähler entspricht. Warum ist das so?

Wer in Nordrhein-Westfalen am Sonntag die CDU wählte, hat sich nicht unbedingt erträumt, dass sein Favorit eine Ehe mit den Grünen eingehen könnte. Genau das aber ist nun sehr wahrscheinlich. Bei vielen Wählerinnen und Wählern der Öko-Partei dürfte die Überraschung ähnlich unangenehm sein. Die FDP? Ein beträchtlicher Teil ihrer Fans hätte sich wohl eine Fortsetzung der bestehenden Regierungskonstellation im bevölkerungsreichsten Bundesland vorstellen können, und zweifellos gab es Anhänger der Liberalen, die mit einer Ampelkonstellation, wie sie auf Bundesebene besteht, auch auf Landesebene glücklich geworden wären. Aber auch daraus wird vermutlich nichts.

Schließlich die SPD: Mit großen Erwartungen und mit viel Rückenwind aus Berlin gestartet, hat sie das Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Christdemokraten am Schluss deutlich verloren. Statt Führung von Rot-Grün oder in einer Ampel, die viele ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer schon in greifbarer Nähe wähnten, winken nun mit einiger Wahrscheinlichkeit fünf weitere Jahre in der Opposition.

Eine Menge hochfliegender Hoffnungen haben am Wahlsonntag in NRW eine harte Landung hingelegt. Folgt jetzt ein Koalitions-Albtraum?

Koalitionen sind keine Wunschkonzerte. Es handelt sich vielmehr um Zweckbündnisse auf Zeit. Der Wählerwille spielt insofern eine Rolle, als sich daraus politische Mehrheitsverhältnisse ergeben, die sich im Ergebnis der Parteien widerspiegeln. Wie am Ende daraus eine Regierung entstehen kann, ist Sache von Koalitionsverhandlungen.

Daher ist es müßig, wenn ein Polit-Profi wie der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil den Anspruch der Sozialdemokraten auf eine Regierungsbildung in NRW mit der Behauptung untermauert: „Die Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen will eine rot-grüne Landesregierung“, noch dazu in einem Moment, da die CDU als stärkste Kraft aus der Landtagswahl hervorgegangen ist. Das klingt sehr nach dem Motto: Es kann nicht sein, was nicht sein darf.

Natürlich stellt sich vielen Wählern vor jedem Urnengang die Frage: Wer koaliert am Ende mit wem? Hätten die meisten Wahlberechtigten, wie von Klingbeil unterstellt, indes ein rot-grünes oder ein Ampelbündnis mit der FDP unter Führung der Sozialdemokraten gewünscht, dann hätten sowohl die Anhänger der SPD als auch der Grünen am Sonntag ihr Kreuz bei den Roten machen müssen. Wer dennoch Grün wählte, nahm das Risiko in Kauf, dass am Ende Schwarz-Grün herauskommt. Und weil das zu viele Stimmberechtigte taten, wurde zumindest Klingbeils Führungsanspruch nicht Wirklichkeit.

Ähnlich verhält es sich mit Schwarz-Gelb. Hätten die Wählerinnen und Wähler in NRW eine Fortsetzung der seit 2017 in Düsseldorf regierenden Koalition gewünscht, dann hätten sie auf Teufel komm raus den Liberalen ihre Stimme geben müssen, zumal Regierungschef Wüst schon im Wahlkampf erkennbar mit den Grünen flirtete. Stattdessen schnitt die FDP derart schlecht ab, dass ihr Spitzenkandidat Joachim Stamp schon unmittelbar nach den ersten Hochrechnungen Überlegungen zerstreute, seine Partei könnte auch nur in eine Ampel-Koalition einsteigen. Schließlich sind da noch die Nichtwähler. Mit 55.5 Prozent war die Beteiligung bei einer Landtagswahl in NRW so niedrig wie nie. 2017 hatte sie wenigstens noch 65,2 Prozent betragen. Geschadet hat das vor allem der SPD: Gut 300.000 Stimmen gingen den Sozialdemokraten nach Daten von Infratest Dimap verloren, weil ihre Wähler und Wählerinnen einfach nicht gekommen waren.

In Wahrheit ist das nordrhein-westfälische Wahlergebnis wie so häufig wohl deshalb zustande gekommen, weil Schwarz-Gelb aufgrund einer mäßigen Regierungsbilanz abgewählt wurde, zugleich aber klare Alternativen nicht auf der Hand lagen. Daran hat auch eine grundsätzlich größere Akzeptanz für ein rot-grünes Bündnis (43 Prozent) im Vergleich zu Schwarz-Gelb (30 Prozent), welche die Forschungsgruppe Wahlen ausgemacht hat, nichts ändern können.

Die Wählermehrheit wollte also zuvorderst eine neue Koalition. Das ist gelungen. Auf welche es hinausläuft, muss sich zeigen. Fest steht allein, dass es den Grünen in dieser politischen Gemengelage gelungen ist, von fast allen Parteien Stimmen abzugreifen: laut Infratest Dimap allein 260.000 von den Sozialdemokraten. Von der CDU wechselten weitere 140.000 Wählerinnen und Wähler zu den Grünen, von der FDP kamen noch einmal rund 100.000 Stimmen.

Immerhin: Die Zustimmung im Land für Schwarz-Grün lag laut der Forschungsgruppe Wahlen vor der Landtagswahl bei 37 Prozent, während 43 Prozent ein solches Bündnis kritisch sahen. Tatsächlich gibt es nicht wenige Knackpunkte zwischen beiden potenziellen Partnern. Sie betreffen etwa die Klima- und Energiepolitik, die Bekämpfung der Kriminalität oder die Schaffung bezahlbaren Wohnraums.