Hilfe für Frühchen : Mehr Muttermilchbanken für NRW

Düsseldorf Laut CDU und FDP könnten davon etwa 2000 Frühchen im Jahr profitieren. Die Opposition signalisiert Unterstützung für das Vorhaben. Derzeit gibt es bundesweit rund 30 Muttermilchbanken.

Die Regierungskoalition in NRW will die Muttermilchbanken wiederbeleben. In der kommenden Woche berät der Landtag einen entsprechenden Antrag von CDU und FDP. „Wenn ein Kind zu früh zur Welt kommt, kann die Mutter oft nicht – oder nicht ausreichend - stillen“, argumentiert Susanne Schneider, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Für die Ernährung und Entwicklung Frühgeborener sei Muttermilch aber ein wertvoller Baustein. „So ist wissenschaftlich erwiesen, dass Ernährung mit Muttermilch die einzige Möglichkeit ist, um schwere medizinische Komplikationen wie lebensbedrohliche Entzündungen des Darmes zu verhindern.“ Wenn die Milch der eigenen Mutter nicht ausreiche, könne nur Spendermilch aus einer Muttermilchbank diese Funktion übernehmen. Nach Angaben von CDU-Fraktionsvize Petra Vogt, könne die Spendermilch in NRW für etwa 2000 Frühchen pro Jahr in überlebenswichtig sein: „Diese kleinen Lebewesen, ihre Mütter und Väter haben einen denkbar harten Start - mit Muttermilchbanken können wir ihnen dabei helfen.“ Neben dem Aufbau einer Infrastruktur und dem Vorantreiben entsprechender Standards verlangt Vogt auch eine Unterstützung der Forschung sowie eine Finanzierung über die Krankenkassen.