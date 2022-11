Für Fälle wie den von Gisa M. „Ressourcen besser einsetzen“ – NRW-Justizminister stellt sich gegen Knast für Schwarzfahren

Justizminister Limbach sieht abgesehen von den sozialen Aspekten auch juristische Gründe, das geltende Recht zu ändern: Es sei nicht üblich, dass zivilrechtliche Ansprüche mit dem Strafrecht durchgesetzt werden. „Wer ohne Fahrschein öffentliche Verkehrsmittel benutzt, verstößt erst einmal gegen den Beförderungsvertrag mit den Verkehrsbetrieben“, so Limbach. „Wie in vielen zivilrechtlichen Verträgen, sehen auch die Beförderungsverträge Sanktionen vor, nämlich das ,erhöhte Beförderungsentgelt.“ So werden beispielsweise 60 Euro fällig, wenn man ohne Ticket erwischt wird.