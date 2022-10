Erneuerbare Energien : Knapp zehn Prozent des Stroms aus Windkraft

Windräder in der Eifel Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Der Anteil am Strommix ist gerade einmal von 9,3 auf 9,6 Prozent gestiegen. Branchenvertreter befürchten, dass bei diesem Tempo die Ziele der Landesregierung verfehlt werden könnten. Die zeigt sich dennoch optimistisch.

Der Strom aus NRW wurde in der ersten Jahreshälfte zu knapp zehn Prozent mit Windkraft hergestellt. Wie das Landesstatistikamt IT.NRW mitteilte, wurden 5652 Gigawattstunden (GWh) Strom aus Windkraft im ersten Halbjahr in das nordrhein-westfälische Stromnetz eingespeist. Der Anteil an der gesamten Stromeinspeisung lag mit 9,6 Prozent nur knapp über dem des ersten Halbjahres 2021 – damals betrug der Wert 9,3 Prozent.

Dabei hat sich die schwarz-grüne Landesregierung extrem ambitionierte Ziele gesetzt: Bis zum Ende der Legislaturperiode will sie die Voraussetzungen dafür schaffen, dass 1000 zusätzliche Windenergieanlagen entstehen. Von Januar bis September 2022 seien 67 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 275 Megawatt installiert worden. Das entspricht – gemessen an der Leistung - einem Plus von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, hieß es aus dem NRW-Wirtschaftsministerium.

Der Lobbyverband LEE NRW rechnet allerdings vor, dass zugleich auch mehrere Altanlagen abgeschaltet worden seien – und somit unterm Strich die Bilanz mit 259 MW schmaler ausfalle. „Trotz des zu erwartenden Aufwärtstrends reicht das hinten und vorne nicht, damit die Landesregierung ihre eigene Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren Energien und beim Klimaschutz auch nur annähernd erreicht“, sagte der LEE-NRW-Vorsitzende Reiner Priggen.

Für mehr Tempo sollen nun aber mehrere Gesetzesvorhaben sorgen. Derzeit sei zwischen den Ressorts der Landesregierung ein Erlass zur Förderung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien in Abstimmung, so das Wirtschaftsministerium von Mona Neubaur (Grüne). Er zeige die Möglichkeiten zum schnelleren Ausbau der Erneuerbaren Energien auf, die schon nach jetzigem Recht möglich sind. Zusätzlich erarbeite man gemeinsam mit dem Bau- und Kommunalministerium von Ina Scharrenbach (CDU) eine Planungshilfe für die Kommunen, die Städte und Kreise beim Windenergieausbau unterstütze. „Der Auslegungserlass zum Landesentwicklungsplan und die Planungshilfe für die Kommunen werden derzeit mit den Praktikern in der Verwaltung abgestimmt, um in der Praxis effektiv zu helfen. Der Erlass wird in Kürze fertiggestellt, die Planungshilfe folgt“, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Ministerin Neubaur sagte unserer Redaktion: „Klar ist, dass beim Windenergieausbau in NRW ab jetzt endlich der Wind in Richtung Ermöglichung weht. In einer Landesregierung, die sich zu Erneuerbaren bekennt und die Fesseln beim Ausbau derer löst. Wir arbeiten konkret an Re-Powering-Maßnahmen, an Flächenermöglichung in Industrie- und Gewerbegebieten.“ Jedes Windrad stärke die Unabhängigkeit in der Energieversorgung, spiele zusätzliche Einnahmen in die Kassen der Städte und Gemeinden und trage konkret dazu bei, das Klima zu schützen. Zielhorizont für die LEP-Änderung ist Mai 2024.