„Trauriger Spitzenreiter“ Knapp 24 Zwangsräumungen am Tag in NRW

Die extrem hohe Zahl an Zwangsräumungen an Rhein und Ruhr sorgt für kritische Nachfrage der SPD-Landtagsfraktion bei der schwarz-grünen Landesregierung. Auslöser ist eine Zusammenstellung des Bundesjustizministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Caren Lay (Linke). Demnach gab es im Jahr 2022 absolut betrachtet in Nordrhein-Westfalen mit 8690 die meisten Zwangsräumungen bundesweit, das waren 23,81 pro Tag. Auf den ersten Blick nicht weiter verwunderlich, leben doch in NRW mit rund 18 Millionen die meisten Einwohner. Allerdings ist der Abstand zu den anderen Ländern mehr als deutlich: Im Vergleich zum zweitplatzierten Bayern (2579) führten die Gerichtsvollzieher in NRW dreimal mehr Räumungen durch. Bezogen auf die Einwohnerzahl gab es in keinem anderen westdeutschen Flächenland mehr Menschen, die mit Zwang aus ihren Wohnungen entfernt wurden.