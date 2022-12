Mit Bürgerenergiegesetz Schwarz-Grün in NRW will Beteiligungsoption für Windrad-Anwohner

Anwohner neuer Windparks oder vollständig erneuerter Anlagen sollen nach dem Willen von CDU und Grünen ein gesetzlich verbrieftes Recht erhalten, sich finanziell an solchen Projekten zu beteiligen. „Erfahrungen haben gezeigt, dass die Menschen an der Energiewende beteiligt werden wollen und neuen Anlagen offener gegenüber stehen, wenn sie einen direkten Nutzen für sich erkennen“, heißt es in einem gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen. Er soll gemeinsam mit einem Gesetzentwurf in der kommenden Woche in den Landtag eingebracht werden, wie die Spitzen der Regierungsfraktionen am Dienstag in Düsseldorf ankündigten.