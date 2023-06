Klimaanlage kaputt So schwitzen sie im Landtag

Immerhin wurde der Start der Debatten in dieser Woche von zehn auf acht Uhr früh vorverlegt. Wasser wurde bereitgestellt. Besucher wurden gebeten, möglichst doch nicht zu kommen. Besonders stickig wird es nicht mal im großen Plenarsaal, sondern in den kleineren Sitzungsräumen, in denen beispielsweise Ausschusssitzungen stattfinden. In der Bewertung der ganzen Aufregung zeigen sich Politiker von Regierungs- und Oppositionsfraktionen dennoch in seltener Einigkeit. „Völliger Quatsch“, sagt der Kreis Klever CDU-Abgeordnete Günther Bergmann. Es sei wärmer als sonst, mehr aber auch nicht. „Ich habe früher bei einem Bauunternehmen gearbeitet. Wenn Sie auf einer Teermaschine stehen und haben 80 Grad unter sich und um sich – das ist warm. Das sind die Helden bei diese Temperaturen.“