Flughafen Köln-Bonn Wer zahlt jetzt für den teuren Klima-Protest?

Das Land NRW hat im vergangenen Jahr eigens seine Gebührenordnung angepasst, um Störer für Polizeieinsätze zur Kasse zu bitten. Derzeit ist allerdings zweifelhaft, inwieweit das zum Tragen kommt. Bereits am 24. Juli hatten Aktivisten den Betrieb am Flughafen Köln-Bonn für Stunden gestört. Danach erklärte die Kölner Polizei, dass sie keine Kosten geltend machen werde. Man sei nur unterstützend zum Einsatz gekommen. Zuständig sei die Bundespolizei. Diese wiederum ließ in der vergangenen Woche wissen, ihre Maßnahmen würden „auf eine mögliche Kostenrelevanz geprüft“. In welcher Höhe gegebenenfalls Gebühren erhoben würden, sei noch nicht absehbar.