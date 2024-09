Entscheidung im Klever Kreistag Chancen auf zweiten Nationalpark für NRW schwinden

Für die Grünen in der NRW-Landesregierung gilt er als ein Prestigeprojekt, die CDU hat dagegen bisher wenig Energie aufgebracht, um ihn voranzubringen. Die Rede ist vom zweiten Nationalpark in NRW. Am Donnerstag stimmten die Gegner des Projekts im Klever Kreistag mehrheitlich gegen die Pläne. Schon bei einem ersten Votum im Frühjahr hatte sich der Kreistag gegen eine Bewerbung ausgesprochen. Bürger hatten jedoch mit einer Unterschriftensammlung erreicht, dass sich die Politik nochmals mit dem Thema beschäftigen muss. Die Fronten verschoben sich in der Sitzung am Donnerstagabend aber nicht: CDU und FDP sprachen sich gegen eine Bewerbung aus, SPD und Grüne dafür. So blieb es mehrheitlich beim Nein. Die Befürworter geben sich aber nicht geschlagen: Noch in diesem Jahr soll es zu einem Bürgerentscheid kommen.