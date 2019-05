Treibhauseffekt : NRW-Kommunen diskutieren über Klimanotstand

Kleve Kleve will den Klimanotstand ausrufen, Tönisvorst und Düsseldorf könnten folgen

Die 30.000-Einwohner-Stadt im Westen von Krefeld sieht sich bereits jetzt gut vorbereitet. Schon 2012/2013 wurde in Tönisvorst in Verbindung mit dem Kreis Viersen ein Klimaschutzkonzept erarbeitet. Die Umstellung auf LED-Beleuchtung in öffentlichen Gebäuden ist darin nur ein Punkt, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Für den September will die Verwaltung ein umfangreiches Papier vorbereiten, in dem aufgelistet wird, was bereits unternommen wurde und was noch mehr getan werden könnte.Vertreter aller Fraktionen im Tönisvorster Stadtrat waren sich einig, dass der „Klimanotstand“ nicht nur ein globales Thema sei, sondern auch lokal zu behandeln sei. Im Grundsatz waren sich alle einig, wenn es auch Kritik am Begriff „Notstand“ gab.