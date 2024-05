Protest und Petition mit 35.000 Unterschriften Personalabbau, gekürzte Projekte und hoher Krankenstand in NRW-Kitas

Sie habe schon 2023 angefangen, Stellen zu streichen, habe Bildungsprojekte gekürzt, der Krankenstand in den Belegschaften sei in die Höhe geschnellt, beschrieb Vera Hopp, Geschäftsführerin vom „Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten Ruhrgebiet“, praktische Folgen der Finanznot. Von ihren 25 Kitas seien derzeit 18 in Teilschließungen oder hätten Öffnungszeiten eingeschränkt. „Es schmerzt mich, mit anzusehen, wie meine Mitarbeiter in Überlastungszustände rennen“, sagte sie. Weil die Rücklagen für die laufenden Kosten aufgebraucht seien, würden notwendige Renovierungsarbeiten nicht erledigt, Neubauten erst recht nicht angegangen.