Erziherinnen dringend gesucht Kitas in NRW melden mehr Personalausfälle

Maelzer übte scharfe Kritik an der Ministerin. Er sieht in den Zahlen ein schlechtes Omen für den anstehenden Herbst und Winter und sagte: „Ich frage mich, wann Ministerin Paul diese Entwicklung endlich realisiert. Das System steht auf Messers Schneide, aber die Landesregierung ist in Schockstarre verfallen. Es führt kein Weg mehr an einem Kita-Rettungsprogramm vorbei.“