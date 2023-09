Maßnahme des Familienministeriums Zugang zum Kita-Job in NRW wird für ausländische Fachkräfte leichter

Pädagogische Fachkräfte mit einem ausländischen Studienabschluss sollen künftig schneller und unbürokratisch in Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen arbeiten dürfen. Das bisherige Verfahren mit einer individuellen Prüfung der Abschlusszeugnisse durch die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) sei oft mit langen Wartezeiten und hohen Kosten verbunden gewesen, teilte das Familienministerium am Dienstag in Düsseldorf mit. Künftig reiche bereits ein positives Ergebnis bei einer Abfrage in der entsprechenden Datenbank der Kultusministerkonferenz (KMK) aus.