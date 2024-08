Schlechte Quote So sehr hinkt NRW bei der Betreuung von unter Dreijährigen hinterher

Den Wünschen der Familien dürften diese Werte bei weitem nicht gerecht werden. „Der Elternbedarf in NRW ist sehr groß, er ist in den letzten Jahren massiv gestiegen und weicht von der tatsächlichen Teilhabequote der Kinder stark ab“, fasste Anette Stein, Expertin für frühkindliche Bildung der Bertelsmann-Stiftung, die Lage im Gespräch mit unserer Redaktion zusammen. Nach einer Erhebung der Stiftung von 2023 lag der Betreuungsbedarf im Land zuletzt bei knapp 48 Prozent. Damit ergäbe sich eine Betreuungslücke von rund 17 Prozentpunkten, tatsächlich dürfte die Schere inzwischen noch weiter auseinanderklaffen: „Ich gehe fest davon aus, dass der Bedarf in diesem Jahr noch mal gestiegen ist“, so Stein.