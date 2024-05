Keine Absenkung der Betreuungszeiten NRW-Familienministerium will Kita-Eltern beruhigen

Unterdessen wurde durch eine parlamentarische Anfrage der SPD-Fraktion bekannt, dass sich insbesondere bei der Betreuung der unter Dreijährigen (U3) die Situation im Land zum kommenden Kita-Jahr noch einmal verschärfen dürfte. Laut der Antwort des Ministeriums wird es in 92 von 186 Jugendamtsbezirken weniger U3-Plätze geben als derzeit. Betroffen sind demnach vor allem die Metropolen. So reduziert sich in Duisburg die Zahl der Plätze um rund 400, in Essen um 350, in Köln um mehr als 100 und in Aachen um knapp 50.