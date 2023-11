„Nicht mehr zeitgemäß“ Kita-Verband NRW will Kindergärten nicht mehr mitbezahlen

Zudem verlangt der Verband mehr Geld pro Kind, also höhere Kindpauschalen, und dabei deutlich mehr Mittel für Verwaltungsaufgaben. Der Aufwand der Träger habe sich durch mehr Fortbildung, Personalsuche, Anforderungen an Datenschutz, Dokumentationen und Qualitätsmanagement erhöht. Derzeit sei die Refinanzierung von Verwaltungskosten aber in der Regel auf maximal drei Prozent der Gesamtjahres-Basisförderung beschränkt. Angemessen wären eher acht Prozent, schätzt Bremen. Im Übrigen sollten Neubauten und Mieten kostendeckend gefördert werden. „Andernfalls läuft der Ausbau der Kita-Plätze mit Gewissheit langsamer. Wenn Mietkosten immer höher steigen, dann kann das Träger auch gefährden.“