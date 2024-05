Petition mit 30.000 Unterschriften Kita-Träger verlangen Ausgleich für Personalkosten – das System sei ohne sie „nicht stabil“

Bislang werden die Landesmittel für die Kindergärten zum Start eines Kita-Jahres angehoben. Bis dahin häufen sich unausgeglichene Mehrkosten an, wenn die Träger die tariflichen Gehaltssteigerungen mitmachen. Das bringt viele von ihnen nach den Tarifabschlüssen des vergangenen Jahres in ernste Finanznot. Das Kita-Bündnis hat eine Petition unter dem Titel „Rettet die Kitas in NRW“ gestartet, die analog und online derzeit mehr als 30.000 mal unterzeichnet wurde. Darin fordern die Initiatoren auch rückwirkende Ausgleichszahlungen für ihre Belastungen. Am 15. Mai wollen sie die Unterschriften bei einer Kundgebung vor dem Landtag an Familienministerin Josefine Paul (Grüne) übergeben.