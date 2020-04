Kostenpflichtiger Inhalt: Schreiben an den NRW-Familienminister : Kita-Träger warnen vor zu schnellen Öffnungen

Kinderhände und ein Regenbogen an einer Kita. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Foto: dpa/Jens Kalaene

Düsseldorf Auch die Notbetreuung der Kitas in NRW soll in den kommenden Wochen ausgebaut werden. Die Träger der Einrichtungen warnen den Familienminister aber eindringlich vor zu schnellen Schritten - schon jetzt sei eine Betreuung in Kleingruppen nicht mehr überall möglich.