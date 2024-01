Insolvenz oder Tarifflucht Kita-Träger in NRW schlagen Alarm - Tausende Einrichtungen in Gefahr

Ein Zusammenschluss mehrerer großer freier Kita-Träger mit Standorten in Nordrhein-Westfalen sieht die Existenz Tausender Einrichtungen bedroht. Das „Kita-Bündnis NRW“ appelliert an das Land, die Finanzierung von Kitas früher und mit mehr Geld anzupassen als geplant. Die Politik habe jetzt noch die Chance, in praktisch letzter Minute das Ruder herumzureißen, hieß es.