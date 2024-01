Gegen den Fachkräftemangel Kita-Träger fordern umfassende Reform bei Erzieher-Ausbildung

Nach dem Vorschlag der Wohlfahrtsverbände sollten Lerninhalte, die in der klassischen Erzieher-Ausbildung eine Rolle spielen, in praxistaugliche Module aufgeteilt werden. Interessierte Ausbildungsanwärter sollten dann ohne besondere Qualifikation in einem Kindergarten anfangen können, beispielsweise als Hilfskraft oder sogar als Ehrenamtler. Die Kita müsste den Stoff eines Moduls dann im Alltag nach und nach an die Berufsanfänger vermitteln, diese würde ihn gleichsam bei der Arbeit einüben – „Learning by doing“. Gälte ein Modul als abgehakt, ginge man das nächste an. Am Ende stünde das Zertifikat als Erzieherin oder Erzieher.