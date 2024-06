Familienzentren, Neubauten, laufende Kosten Das Ringen ums Geld fürs Kita-System in NRW

Ausgewählte Familienzentren an Kitas in besonders herausfordernden sozialen Lagen in NRW sollen künftig gezielt mit mehr Geld ausgestattet werden. Sie sollen von Mitteln profitieren, die das Land an anderer Stelle einspart. Kostenpflichtiger Inhalt Denn gerade erst hatte das Familienministerium erklärt, kein frisches Geld mehr für die Gründung neuer Familienzentren bereitzustellen.