Pandemie-Management : So will NRW die Kitas für den Corona-Herbst rüsten

Eine Erzieherin, die eine medizinische Maske trägt, sitzt mit einem Kind in einer Kita hinter Bechern mit Buntstiften. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf NRW-Familienministerin Josefine Paul setzt nach den Sommerferien auf Eigenverantwortung der Eltern. Was mit der neuen Coronaschutzverordnung ab August in Kitas gilt und wann Einrichtungen die Betreuung ablehnen können.

Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

Noch sind viele Familien in den Sommerferien, aber neben dem Schulstart rückt auch der Start des Kita-Jahres in Nordrhein-Westfalen näher. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren stellen die aktuellen Inzidenzen und vor allem die erwartete Herbst-Corona-Welle Eltern und Einrichtungen erneut vor großen Herausforderungen. „Gerade in Zeiten von Wandel und Krise brauchen Kinder und Familien verlässliche Betreuungsmöglichkeiten“, betonte NRW-Familienministerin Josefine Paul (Grüne) an diesem Freitag, um die Pläne zum Kitastart am 1. August vorzustellen.

Die Eigenverantwortung liegt demnach vor allem bei den Eltern: Zum Auftakt des neuen Kindergartenjahres stellt die Landesregierung acht Coronatests pro Kita-Kind im Monat zur Verfügung. Zweimal wöchentlich sollen Eltern ihre Kinder testen und zwar zu Hause, vor allem bei entsprechenden Symptomen. Die Schnelltests – „wahrscheinlich wie gewohnt Lollitests“ – sollen monatlich verteilt werden, zunächst bis zu den Herbstferien. Die Coronaschutzverordnung des Landes wird ab dem 8. August entsprechend verschärft.

„Kranke Kinder gehören nicht in die Kita“, sagte die Ministerin, obgleich nicht jeder Schnupfen bedeuten soll, dass Kinder nicht betreut werden könnten. Die Einschätzung der Eltern soll ausreichen. Aber: Im Zweifel liege die Entscheidung bei der Einrichtung. „Betreuerinnen und Betreuer können die Vorlage eines Coronatests verlangen, wenn Kinder mit offensichtlichen Symptomen in die Kita gebracht werden“, so Grünen-Politikerin Paul, außerdem können Eltern gebeten werden, ihre Kinder abzuholen, wenn sie im Tagesverlauf corona-typische Symptome entwickeln. Man hoffe auf eine vertrauensvolle Kooperation von Eltern und Einrichtungen. Eltern bittet die Familienministerin, Masken zu tragen, wenn sie ihre Kinder hinbringen und abholen. „Die Präsenz in Kitas hat Priorität“, so Paul, „wir wollen das offene Angebot möglichst aufrechthalten bei gleichzeitig hohem Gesundheitsschutz.“