Misere in der Kita-Landschaft Wie konnte man den Zusammenbruch nicht kommen sehen?

Die Kita-Finanzierung passt sich an steigende Kosten – Inflation, Tariferhöhungen – planmäßig erst verzögert an. Die Pauschalzahlungen des Landes werden stets zum neuen Kita-Jahr berechnet. Unweigerlich entstehen also Finanzierungslöcher. Das war natürlich schon klar, als diese Regelung erfunden wurde. Aber erstens war das seinerzeit immerhin ein großer Fortschritt, bis 2020 es gab es völlig unzureichende 1,5-Prozent-Erhöhungen. Zweitens hatte wohl niemand damit gerechnet, dass Kosten binnen kurzer Zeit so davonlaufen würden, wie sie es 2023 und 2024 getan haben.