Schließungen wegen Personalnot Eltern wollen Geld zurück für Kita-Ausfälle

Anne Deimel, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Verband Bildung und Erziehung, sieht die Kitas mit ihren Personalnöten in einer Zwangslage, in der sie Schließungen nicht verhindern können. schließlich müssten die Verantwortlichen ihren Aufsichtspflichten nachkommen: „Dann kann es auch passieren, dass Eltern spontan abgesagt wird.“ Selbst wenn das enormen Stress in die Familien bringe.