Warnungen der Gewerkschaften : Kinder wieder mehr in den Fokus rücken

Düsseldorf Die Alarmrufe von Gewerkschaften und Opposition sollten nicht ungehört verklingen. Das Land braucht eine nie dagewesene Bildungsoffensive, um Kindern aus armen Familien den sozialen Aufstieg zu ermöglichen. Der Wille scheint da, nach den Landtagswahlen Mai müssen schnell Taten folgen.

Derzeit rücken viele Politikfelder vor dem Hintergrund von Putins mörderischem Angriffskrieg in den Hintergrund. Nun geht es darum, flüchtenden Menschen unbürokratisch Zuflucht zu bieten, es geht um das Abwenden einer globalen Hungerkrise und um die Abfederung explodierender Energie- und Lebensmittelkosten hierzulande. All dies macht die ohnehin gewaltigen Aufgaben, vor denen unsere Gesellschaft schon vor dem Krieg stand, noch komplexer: die Klima- und Mobilitätswende, die Umstellung industrieller Prozesse, die Digitalisierung.

Um diese dennoch stemmen zu können, benötigt unsere Gesellschaft Heerscharen exzellent ausgebildeter, motivierter junger Menschen. Doch leider ist es auch in einer Wohlstandsnation wie Deutschland immer noch so, dass die Herkunft entscheidend für den weiteren Lebensweg ist. Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von mangelnder sozialer Mobilität. Und dort hat Deutschland erheblichen Nachholbedarf: Die Einkommenskluft hat sich nach Erhebungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in den vergangenen 30 Jahren vergrößert, während die soziale Mobilität stagnierte.