Schuleingangsuntersuchungen und Bildungsstudie Kinder kommen in Deutschland besonders unvorbereitet in die Schule

Bildungsforschende legen eine gezielte vorschulische Leseförderung nahe: In keinem anderen Land in der EU starteten Kinder so schlecht vorbereitet in die Schule wie in Deutschland, teilte das Institut für Schulentwicklungsforschung an der Uni Dortmund am Dienstag mit. „Die meisten Fähigkeiten, wie zum Beispiel die meisten Buchstaben des Alphabets erkennen oder einige Wörter lesen zu können, sind in Deutschland schlechter ausgeprägt als im Mittel der EU“, erklärte Rahim Schaufelberger von der TU Dortmund mit Blick auf die internationale Iglu-Studie zu den Lesefähigkeiten von Viertklässlern.