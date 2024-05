Bußgeldkatalog für NRW So viel kostet ab sofort Kiffen vor Kindern

Das NRW-Ministerium legt noch einmal Wert darauf, dass das Konsumverbot in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen auch auf Großveranstaltungen wie Volksfesten oder Jahrmärkten gilt. Dass also auf einer Kirmes nicht gekifft wird, muss nach der neuen Regelung der Landesregierung der jeweilige Veranstalter durch geeignete Maßnahmen sicherstellen. „Diese Verpflichtung kann auch in einem generellen Cannabis-Konsumverbot bestehen.“ Die Bußgeldregelungen gelten ab sofort.