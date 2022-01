Ressourcenverzehr : Wachsender Protest gegen Kiesabbau

Baufahrzeug in einer Kiesgrube. Foto: Jörg Knappe (jkn) Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Düsseldorf/Kleve Die Opposition in NRW will eine generationengerechte Förderung der Ressource. Am Niederrhein ist die Industrie hochumstritten. Eine Klage des Kreises Wesel und von vier Kommunen beschäftigt das Oberverwaltungsgericht.