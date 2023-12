Transfers werden ausgesetzt NRW weist Gemeinden über Weihnachten und Neujahr keine Geflüchteten zu

So ist beispielsweise in Lage im November eine Unterbringungseinrichtung mit 300 Plätzen in Betrieb gegangen. Zu Jahresbeginn wird eine zweite Einrichtung in Weeze mit mittelfristig bis zu 640 Plätzen öffnen, ebenso wie eine Einrichtung in Dortmund mit 400 bis 500 Plätzen. Zudem wird das Land im Januar 2024 eine Notunterkunft mit bis zu 500 Plätzen übernehmen, die bislang durch die Stadt Hamm selbst unterhalten wird. Seit Anfang Dezember hat man außerdem zur Überbrückung 800 Plätze in der Messe Köln eingerichtet – diese sollen bis 12. Januar zur Verfügung stehen.