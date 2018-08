Keine Strafe für Flüchtlingsbürgen

Falsche Rechtsbelehrungen dürfen nicht zu Zahlungen von Tausenden Euro führen.

Behörden in NRW warten in diesen Tagen mit einer besonderen Überraschung auf: mit Aufforderungen, Tausende Euro zu zahlen. Betroffen sind jene Menschen, die für einen Flüchtling gebürgt haben. Rund 2000 in NRW und 7000 bundesweit verpflichteten sich in den Jahren 2013 und 2014, für syrische Kriegsflüchtlinge im Rahmen humanitärer Aufnahmeprogramme aufzukommen. Der eine oder andere von ihnen mag darunter sein, der sich noch daran erinnerte, wie er selbst im Zweiten Weltkrieg von Fremden aufgenommen wurde. Sie unterschrieben also, dass sie für den Flüchtling und seinen Lebensunterhalt haften wollten – für die Dauer des Anerkennungsverfahrens. Das dachten die Bürgen jedenfalls.