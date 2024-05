Gestrichene Dienstreisen, Beraterverträge und Bewirtung Massiver Spardruck im NRW-Innenministerium

Die Folgen sind für die Ministerialverwaltung und die nachgelagerten Behörden einschneidend – und detailliert vorgegeben, wie ein 14-seitiger Mittelzuweisungserlass belegt, der unserer Redaktion vorliegt. „Allgemein gilt der Grundsatz, dass lediglich solche Ausgaben zu tätigen sind, die erforderlich sind, um die Aufrechterhaltung der staatlichen Kernaufgaben sicherzustellen“, heißt es dort. Konkret bedeutet dies, dass bei Veranstaltungen Getränke zwar erlaubt sind. „Eine weitergehende Bewirtung mit Speisen ist grundsätzlich unzulässig.“ Bei Werbegeschenken seien „das grundsätzliche dringende Erfordernis der Anschaffung, mögliche kostengünstigere Alternativen und die tatsächlich zwingend benötigte Menge an Artikeln zu prüfen“. Fortbildungen ohne dienstlichen Kontext sollen unterbleiben. Statt Dienstreisen sollen die Beamten stärker „in digitaler Form“ miteinander in Kontakt treten, und bei innerstädtischen Distanzen den Nahverkehr oder ein Dienstfahrrad nutzen. Externe Beratungsfirmen sollen – wenn überhaupt – nur in zwingend notwendigem Umfang beauftragt werden.