Das sagt das Gesundheitsministerium Kein ungebremster Masern-Ausbruch in NRW

Trotz zweier Infektionsketten in Köln und im Hochsauerland gehen die Gesundheitsbehörden derzeit nicht von einer größeren Zirkulation von Masern in Nordrhein-Westfalen aus. Seit Jahresbeginn seien insgesamt 26 Masern-Fälle in NRW gemeldet worden, berichtete das NRW-Gesundheitsministerium in einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine FDP-Anfrage. Mit 17 Erkrankungen waren demnach in den meisten Fällen Familienverbände oder andere eng zusammenlebende Personengruppen im Hochsauerland (9) und in Köln (8) betroffen, die nicht ausreichend gegen Masern immunisiert waren.