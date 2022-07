Interview mit Digitalministerin Scharrenbach : „Kein Tempo 130 auf der Datenautobahn“

Zu ihrem ersten Interview nach der Kabinettsbildung kam NRW-Ministerin Ina Scharrenbach zum Gespräch in die Zentralredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung über Schwierigkeiten bei der Handwerkersuche, eine Photovoltaikpflicht für alle Bestandsgebäude und ihre Ziele bei der Digitalisierung aller NRW-Rathäuser.

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Die Koalition ist angetreten, gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land herzustellen. Machen Sie das doch mal konkret.

Scharrenbach Es fängt mit der Finanzausstattung der Kommunen an. Wir haben zudem bei der Förderpolitik auch kleinere Kommunen in die Lage versetzt, dass sie profitieren. Da haben wir gute Einstiege gefunden. Wir haben beispielsweise mit der Gemeindefinanzierung, die in diesem Jahr 14 Milliarden Euro schwer ist, dafür Sorge getragen, dass die Mittel gerechter verteilt werden.

Info Ina Scharrenbach ist seit 2017 Ministerin Herkunft Geboren am 30. September 1976 in Unna Ausbildung Bankkauffrau und Diplom-Betriebswirtin Berufliche Stationen Zwölf Jahre Angestellte einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, von 2017 bis 2022 Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Nach der Landtagswahl ging die Gleichstellung an Ministerin Josefine Paul (Grüne), dafür erhielt Scharrenbach Digitalisierung. Politik Seit 1996 in der CDU, von 2012 bis 2017 und seit 2022 Landtagsabgeordnete, seit 2012 stellvertretende Landesvorsitzende der CDU NRW, seit 2017 Landesvorsitzende der Frauen-Union NRW, seit 2022 Mitglied des CDU-Präsidiums.

Die Kommunen kritisieren aber, dass Förderprogramme ihnen immer noch zu kompliziert sind. Auch heißt es immer: „Gebt uns einfach das Geld, wir wissen vor Ort am besten, wie wir es einsetzen.“

Scharrenbach Die Herangehensweise teile ich absolut. Ich bin keine Freundin von Kleinstförderprogrammen. Da stehen Aufwand und Nutzen in keinem guten Verhältnis. Und wenn es nur per Förderprogramm geht, dann müssen wir sie flexibler ausgestalten. Das machen wir schon recht gut. Wenn der Bund oder Europa beteiligt sind, bleibt es aber herausfordernd. Deshalb starten wir jetzt eine Initiative in Richtung Bund insbesondere bei der Städtebauförderung, für uns mit 400 Millionen Euro kein unwesentlicher Faktor. Das Programm setzt aber zu spät an. Erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, kommt die Städtebauförderung. Wir wollen darauf hinwirken, dass wir schon ansetzen, ehe das Kind an den Brunnenrand tritt.

Sie haben noch in der vergangenen Legislaturperiode eine zügige Lösung der Altschuldenproblematik angekündigt. Bis Ende des Jahres soll eine Lösung mit dem Bund erarbeitet sein. Sind Sie optimistisch, dass das klappt?

Scharrenbach Es steht ja zumindest im Ampelkoalitionsvertrag, und wir werden die Koalitionäre daran erinnern. Allein für NRW reden wir über einen Betrag von 22 Milliarden Euro. Aber wenn der Bund es nicht hinbekommt, stehen wir bereit.

Käme das dann überhaupt noch rechtzeitig genug?

Scharrenbach Absolut. Die Kommunen waren ja in den letzten fünf Jahren nicht untätig. Sie haben in der Summe wieder schwarze Kernhaushalte gehabt – das erste Mal seit 2008. Zugleich haben sie ordentlich investiert, allein 2021 waren das sieben Milliarden Euro. Und gleichzeitig haben sie die Altschulden um drei Milliarden Euro zurückgeführt. Da ist richtig viel in Bewegung gekommen. Aber natürlich verkomplizieren die Inflation und die wachsende Verschuldung des Bundes die Situation.

Die Städte blicken sorgenvoll auf die steigenden Preisen. Der Städtebund hat jüngst Alarm geschlagen, dass die Stadtwerke im Zuge der Gaskrise ernsthaft in Schwierigkeiten geraten könnten.

Scharrenbach Die Versorger, die über die Börse handeln, sind abgesichert über den Bund. Die große Herausforderung sind diejenigen, die nicht über die Börse aktiv waren. Dort haben wir einen Fall, wo wir bereits aktiv sind. Wir erarbeiten zudem, wie ein Schutzschirm des Landes für diese Stadtwerke ausgestaltet sein könnte.

Müssen sich die Bürger wegen der Lage auf massive Gebührensteigerungen oder Leistungskürzungen in ihrer Kommune einstellen?

Scharrenbach Die Kommunen versuchen ja Energie zu sparen, wo es nur geht. Natürlich schauen viele mit Sorge auf Herbst und Winter, was die Beheizung der Hallenbäder, Sporthallen, Schulen oder sonstiger Einrichtungen angeht. Wir werden sehen müssen, wie sich das Steueraufkommen bei der Novemberschätzung entwickelt. Ich gehe davon aus, dass sie weniger optimistisch ausfällt als die im Mai. Dann wird es womöglich dazu kommen, dass die Kommunen sich vorübergehend wieder stärker verschulden müssen.

Ist es dann noch der richtige Zeitpunkt, um die geplante Abschaffung der Straßenausbaubeiträge umzusetzen?

Scharrenbach Wichtiger ist doch die Frage, ob die Kommune angesichts der Lage Maßnahmen überhaupt umsetzen muss. Wegen der Baukostensteigerungen und der fehlenden Handwerker war die Situation schon vorher angespannt. Ich spreche dann auch mit den Bürgermeistern und sage: „Wenn ihr die Maßnahme nicht dringend machen müsst, dann lasst es erst einmal und holt sie später nach.“ Das entlastet dann auch noch einmal. Die Kommunen haben die Dinge dann ja in der Schublade, wenn es wieder losgeht.

Wie stellt sich aus Ihrer Sicht die Situation der Baubranche derzeit dar?

Scharrenbach Wenn die Bundesregierung jetzt dazu aufruft, alle Gasheizungen bis zum Winter zu optimieren, dann suchen natürlich auf einen Schlag alle Eigentümer händeringend die passenden Handwerker. Beim Solar ist es das Gleiche. Dann haben wir noch den Wiederaufbau nach der Flut. Im Rheinland sind Handwerker Mangelware. Hinzu kommt das Problem mit der Nachfolge bei Handwerksbetrieben. Da müssen wir schnell Antworten finden, weil ohne das Handwerk die Transformationsprojekte zum Scheitern verurteilt sind.

Und die Rohstoffsituation?

Scharrenbach Beim Holz entspannt sich die Lage etwas, aber bei Baustahl, Bitumen und insbesondere beim Dämmmaterial sind die Preise exorbitant hoch. Das lässt sich im Übrigen nicht alles mit dem Ukraine-Krieg erklären. Ich würde dem Bundeskartellamt dringend empfehlen, diesen Zweig stärker in den Blick zu nehmen.

Wird die Photovoltaikpflicht auch für Bestandsbauten kommen?

Scharrenbach Wir wollen anfangen mit den öffentlichen Liegenschaften – bei Neubauten ab Januar 2023. Für die Nachrüstung bei den Landesliegenschaften ist dann noch Zeit bis 2025. Dann haben wir eine stufenweise Einführung: Ab 1. Januar 2024 sind die gewerblichen Neubauten dran, und ab dem 1. Juli 2024 der Bestand der kommunalen Liegenschaften. Private Neubauten sind ab 2025 dran, bei umfassender Dachsanierung bei Privathäusern gilt die Pflicht ab 1. Januar 2026. Das stufenweise Vorgehen war mir sehr wichtig, weil wir gerade in einem Sanierungszyklus sind. Und wir haben im Augenblick gar nicht ausreichend PV verfügbar.

Wie stark es bei der Energiewende holpert, zeigen auch Berichte, wonach Stadtwerke den Immobilienbesitzern zurückmelden, dass es gar keinen ausreichenden Strom für Wärmepumpen gibt. Hören Sie so etwas auch?

Scharrenbach Ja. Das hatten wir vorher auch schon im Zusammenhang mit der Anschaffung von Wall-Boxes fürs heimische E-Auto. Wenn die Netzkapazität nicht da ist, kann es auch keinen Strom für eine stetig wachsende Zahl von Wärmepumpen geben. Deshalb muss das Netz schneller ausgebaut werden.

Was planen Sie im Bereich der Wohnraumförderung?

Scharrenbach Für mich war wichtig, dass wir finanzielle Planbarkeit bekommen. Deshalb verstetigen wir die Mittel mindestens auf dem Niveau der vorangegangenen Legislaturperiode, also mindestens 5,5 Milliarden Euro bis 2027. Damit ist Planbarkeit für die Investoren gegeben. Wir werden prüfen, ob wir einen speziellen Förderbaustein für Werkwohnungen über die öffentliche Wohnraumförderung anbieten, um gezielt Unternehmer darin zu unterstützen, Wohnungen für die Mitarbeiter zu schaffen. Und wir müssen vorankommen bei Studenten- und Azubiwohnungen.

Mit der Digitalisierung übernehmen Sie eines der wichtigsten Themen. Bei der Digitalisierung der Landesverwaltung hat der Landesrechnungshof Ihrem Vorgänger ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Was wollen Sie anders machen?

Scharrenbach Wir müssen schneller werden. Ich bin gerade dabei, mir Prozesse anzuschauen und mich mit Praktikern auszutauschen. Es nützt das beste theoretische Vorhaben nichts, wenn es in der Praxis nicht angewendet wird. Die Prozesse müssen verschlankt werden. Wir müssen außerdem nicht länger allen Behörden dasselbe Programm überstülpen. Wichtiger ist, dass die Schnittstellen funktionieren.

Führt aber nicht gerade das zu Wildwuchs? Dann entwickelt jede Kommune ihre eigene IT-Lösung.

Scharrenbach Deshalb muss man solche Prozesse ja auch begleiten. Das wichtigste ist doch, dass die Digitalisierung bei den Bürgern endlich sichtbar wird. Sie werden zurecht ungeduldig.

Was ist denn Ihre Zielgröße? Bis Ende der Legislaturperiode muss sich der physische Weg zum Rathaus oder Verkehrsamt erledigt haben?

Scharrenbach Klar, Ziel muss es sein, dass Verwaltungsleistungen niedrigschwellig, digital, zu jeder Zeit und sicher zur Verfügung stehen. Sofern der Bürger das will. Es wird einen längeren Übergangszeitraum geben, wo es noch die persönliche Betreuung geben wird. Das ist ganz normal. Wichtig ist immer, dass die Digitalisierung kein Selbstzweck ist, sondern den Menschen dienen muss. Wir könnten auch deutlich schneller sein, wenn es endlich mal eine Digitalminister-Konferenz in Deutschland gäbe. Bislang werkeln da alle vor sich hin.

Deutschland ist ibeim schnellen Internet Entwicklungsland. Was tun?