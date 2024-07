NRW-Grundschulen Kein Gesetz für Ganztags-Regeln – „unfassbar traurig“ und „bildungspolitisch nicht hinnehmbar“

Nach den Zahlen des Landes haben heute 96 Prozent aller Grundschulen in NRW einen offenen Ganztag. Ab 2026 greift der Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung beginnend mit den Erstklässlern. NRW will den Platzausbau dafür deutlich vorantreiben. So plant das Land, von 2025 bis 2028 den Aufbau von insgesamt 175.000 neuen Plätzen zu finanzieren. Mit dann 605.000 Plätzen hätte man den prognostizierten Bedarf mehr als erfüllt. Im kommenden Jahr würden über 884 Millionen Euro für den offenen Ganztag bereitgestellt, 104,6 Millionen Euro mehr als 2024. Ab 2027 investiere NRW jährlich mehr als eine Milliarde Euro in den offenen Ganztag.